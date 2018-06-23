Mert Şişman 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.3 Şubat 1994 yılında Uşak ilinde doğdu, baba adı Mehmet, anne adı Durgül. İlk ve orta öğrenimini Uşak'ta tamamladı, 2013 yılında Trabzon Avrasya Üniversitesi nde Mimarlık bölümünü kazandı, 2017 yılında lisans eğitimini tamamlayarak Uşak'ta mimarlık ofisi açtı. 11Şubat 2018 tarihinde gerçekleşen AK Parti Uşak 5. Olağan Gençlik Kolları Kongresinde yönetimde yer aldı. Bekar olan Şişman, orta derecede İngilizce biliyor.
Mert Şişman kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mert Şişman kimdir? Mert Şişman kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568338 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568338.aspx
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