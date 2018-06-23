Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhterem Kuruçay 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Uşak Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1978 yılında Uşak'ın Sivaslı ilçesi Ağaçbeyli köyünde doğdu. Baba adı İbrahim, anne adı Şanize. İlk ve orta eğitimini Ağaçbeyli köyünde tamamladı. Uşak Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü'nden 1994 yılında mezun oldu. Özel sektörde bir süre elektrik teknisyeni olarak çalışan Kuruçay, daha sonra hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir firma kurdu. MHP'de Uşak merkez ilçe başkanlığı ve Uşak il başkanlığı görevlerini yapan Kuruçay evli ve iki çocuk babası, İngilizce biliyor.