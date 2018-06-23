Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özkan Yalım 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

29 Aralık 1969'da Uşak Eşme Köylüoğlu köyünde doğdu. Baba adı Dursun, anne adı Birgül'dür. Lise mezunudur. Uluslararası nakliyat, lojistik ve akaryakıt sektöründe yurt içi ve yurt dışında ticari faaliyetlerde bulundu. Yalım, CHP'den 26. dönem milletvekili seçildi, TBMM'de Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Üyesi olarak görev yaptı Çok iyi düzeyde Fransızca ve Bulgarca bilen Yalım, evli ve 3 çocuk babasıdır.