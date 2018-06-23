Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmet Akın 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

İsmet Akın 1966 yılında Uşak’ın Banaz ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğretimini Banaz` da tamamlayan Akın, lise eğitimini İzmir Atatürk Lise`sinde bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olan Akın, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firma kurdu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Akın, evli ve 2 çocuk basası. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 25. Dönem milletvekili adayı oldu.