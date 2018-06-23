İsmet Akın 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

İsmet Akın 1966 yılında Uşak’ın Banaz ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğretimini Banaz` da tamamlayan Akın, lise eğitimini İzmir Atatürk Lise`sinde bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olan Akın, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firma kurdu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Akın, evli ve 2 çocuk basası. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 25. Dönem milletvekili adayı oldu.