İsmet Akın 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.İsmet Akın 1966 yılında Uşak’ın Banaz ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğretimini Banaz` da tamamlayan Akın, lise eğitimini İzmir Atatürk Lise`sinde bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olan Akın, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firma kurdu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Akın, evli ve 2 çocuk basası. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 25. Dönem milletvekili adayı oldu.
İsmet Akın kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsmet Akın kimdir? İsmet Akın kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568341 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568341.aspx
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