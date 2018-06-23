Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan Yavuz Acar 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Uşak Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1980 yılında İzmir'de doğdu. Baba adı Yunus, anne adı Emine. İlk ve orta öğrenimini Uşak'ta tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 2004 yılında mezun olan Acar o tarihten itibaren inşaat sektöründe çalışıyor. Acar çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevlerini üstlendi. Acar, Saadet Partisi'nden 25. Dönem Milletvekili adayı oldu. İngilizce bilen Acar, evli ve iki çocuk babası.