Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hüseyin Çakmak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Uşak Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1983 yılında Uşak'ta doğdu. Baba adı Kamil, anne adı Ayşe. İlk ve orta eğitiminin ardından 2000 yılında Uşak İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 2002 yılında Hacettepe Üniversitesinde Harita Kadastro bölümünü bitirdi, daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümünden 2011 yılında mezun oldu. Uzun yıllar kamuda mühendis olarak çalışan Çakmak bir süre önce istifa ederek mühendislik firması kurdu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görevler üstlenen Çakmak, Refah Partisi ve Saadet Partisi'nde çeşitli görevlerde bulundu. İngilizce ve Arapça bilen Hüseyin Çakmak evli ve bir çocuk babası