Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbrahim Dağgezen 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Uşak Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1982 yılında Ankara'da doğdu. Baba adı Şadi, anne adı Ülkü. İlk ve orta öğrenimini Uşak'ta tamamladı. 2006 yılında Afyon Kocatepe Universitesi İnşaat Bölümünden, 2011 yılında Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren aile firmasında çalışıyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görevler alan Dağgezen, Saadet Partisi'nden 25. ve 26. dönem milletvekili adayı oldu. İngilizce bilen Dağgezen evli ve bir çocuk babası