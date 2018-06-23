Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşe Yılmaz 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Uşak Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1985 yılında Uşak'ta doğru. Baba adı Nevzat, anne adı Yaşar. İlk ve orta öğrenimini Uşak'ta tamamlayan Yılmaz,Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Yılmaz, sanat tarihi ile ilgili makaleler yazdı, kişisel resim sergileri açtı., İç mimarlık yapan Yılmaz, iyi derece İngilizce biliyor.