Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Nuri Gülaçar 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Van Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

İlk ve orta öğretimini Van'da tamamladı. İmam-hatip lisesinden mezuniyetinin ardından Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Yabancı dil olarak Arapça bilmektedir. 28 yıl imam-hatip olarak görev yaptı. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde faaliyet gösterdi. Ensar Vakfı Van Şube Başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve 3 çocuk babasıdır.