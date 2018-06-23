Osman Nuri Gülaçar 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Van Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.İlk ve orta öğretimini Van'da tamamladı. İmam-hatip lisesinden mezuniyetinin ardından Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Yabancı dil olarak Arapça bilmektedir. 28 yıl imam-hatip olarak görev yaptı. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde faaliyet gösterdi. Ensar Vakfı Van Şube Başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Osman Nuri Gülaçar kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osman Nuri Gülaçar kimdir? Osman Nuri Gülaçar kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568346 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568346.aspx
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