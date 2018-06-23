İrfan Kartal 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Van Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.Van'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Van'da tamamladı. Yüksek öğrenimini 1973 yılında Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi (ADMM) İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. 1973 yılından beri bir çok sivil toplum kuruluşunda yer alan Kartal, Akil İnsanlar Grubu'nun Van temsilciliği görevinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
İrfan Kartal kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İrfan Kartal kimdir? İrfan Kartal kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568347 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568347.aspx
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