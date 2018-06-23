Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrfan Kartal 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Van Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Van'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Van'da tamamladı. Yüksek öğrenimini 1973 yılında Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi (ADMM) İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. 1973 yılından beri bir çok sivil toplum kuruluşunda yer alan Kartal, Akil İnsanlar Grubu'nun Van temsilciliği görevinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babasıdır.