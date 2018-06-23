Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Abdulahat Arvas 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Van Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Van'ın Erciş ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretimini Erciş'in Yukarı Işıklı köyünde orta ve lise öğretimini ise Van İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Bölgede bulunan Arapça eğitim medreselerinde okuduktan sonra merkezde bir süre Kuran Kursu öğretmenliği ve İmamlık vazifesinin ardından, özel şirketlerde idari ve mali işlerde sorumlu yöneticilik görevinde bulundu. Sosyal bilimler, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu ve İktisat fakültelerinde ki eğitiminden sonra kısa dönem askerlikle vatani görevini tamamladı. Arvas, MÜSİAD Van Şube Başkanlığı, Van Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu üyeliği, Van Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti üyeliği görevlerinde bulundu. Arapça ve Farsçayı biliyor. Evli ve 3 çocuk babası.