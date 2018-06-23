Abdulahat Arvas 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Van Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.Van'ın Erciş ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretimini Erciş'in Yukarı Işıklı köyünde orta ve lise öğretimini ise Van İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Bölgede bulunan Arapça eğitim medreselerinde okuduktan sonra merkezde bir süre Kuran Kursu öğretmenliği ve İmamlık vazifesinin ardından, özel şirketlerde idari ve mali işlerde sorumlu yöneticilik görevinde bulundu. Sosyal bilimler, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu ve İktisat fakültelerinde ki eğitiminden sonra kısa dönem askerlikle vatani görevini tamamladı. Arvas, MÜSİAD Van Şube Başkanlığı, Van Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu üyeliği, Van Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti üyeliği görevlerinde bulundu. Arapça ve Farsçayı biliyor. Evli ve 3 çocuk babası.
Abdulahat Arvas kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Abdulahat Arvas kimdir? Abdulahat Arvas kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
Etiketler : Abdulahat Arvas,Abdulahat Arvas kimdir,Abdulahat Arvas hakkında,2018 genel seçimleri,Adalet ve Kalkınma Partisi 2018 Genel Seçimi milletvekili adayları,Adalet ve Kalkınma Partisi 27. dönem milletvekili adayı,
568348 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568348.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER