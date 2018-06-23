Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebubekir Kaçmaz 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Van Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1956 yılında Van’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra lisans eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi'nde tamamladı. Daha sonra eğitimcilik hayatına başlayan Kaçmaz, 1992 yılından itibaren Bitlis ve Van'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Kaçmaz, evli ve 4 çocuk babasıdır.