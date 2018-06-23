Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gülşen Orhan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Van Bölgesi, 5'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Van'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bölümünden mezun oldu. AK Parti'nin 23 ve 24'üncü dönem Van Milletvekiliği'ni yaptı. Milletvekilliği başvurusu öncesine kadar Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini yürütttü. Orhan, bir çocuk annesidir.