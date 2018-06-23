Gülşen Orhan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Van Bölgesi, 5'nci sıradan millet vekili adayıdır.Van'ın Bahçesaray ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Van'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bölümünden mezun oldu. AK Parti'nin 23 ve 24'üncü dönem Van Milletvekiliği'ni yaptı. Milletvekilliği başvurusu öncesine kadar Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini yürütttü. Orhan, bir çocuk annesidir.
Gülşen Orhan kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gülşen Orhan kimdir? Gülşen Orhan kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568350 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568350.aspx
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