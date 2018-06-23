Yılmaz KILIÇ 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Van Bölgesi, 6'nci sıradan millet vekili adayıdır.Van'ın Çiçekli beldesinde doğdu. 2004’ten sonra 2 dönem boyunca Çiçekli Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. İlk, orta ve lise öğrenimini Van'da tamamladı. AK Parti'de uzun süre siyaset yaptı. Evli ve 7 çocuk babasıdır.
Yılmaz KILIÇ kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yılmaz KILIÇ kimdir? Yılmaz KILIÇ kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
Etiketler : Yılmaz KILIÇ,Yılmaz KILIÇ kimdir,Yılmaz KILIÇ hakkında,2018 genel seçimleri,Adalet ve Kalkınma Partisi 2018 Genel Seçimi milletvekili adayları,Adalet ve Kalkınma Partisi 27. dönem milletvekili adayı,
568351 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568351.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER