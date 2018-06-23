Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz KILIÇ 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Van Bölgesi, 6'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Van'ın Çiçekli beldesinde doğdu. 2004’ten sonra 2 dönem boyunca Çiçekli Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. İlk, orta ve lise öğrenimini Van'da tamamladı. AK Parti'de uzun süre siyaset yaptı. Evli ve 7 çocuk babasıdır.