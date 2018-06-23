Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilal Emre Yörük 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Van Bölgesi, 7'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1974 yılında Van ilinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Van'da tamamladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 1998 yılında mezun olduktan sonra aynı üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsünde 2007 yılında Yüksek Lisansını tamamladı. 1998'de KOSGEB İdaresi Başkanlığı Van İl Müdürlüğünde göre başladıktan sonra, 2001 yılından bu yana KOSGEB Van İl Müdürlüğü görevi yürüttü. Evli ve 1 çocuk babasıdır.