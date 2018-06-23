Malik ÖZBEY 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Van Bölgesi, 8'nci sıradan millet vekili adayıdır.Van'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Van'da tamamladı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra serbest avukatlık yaptı. AK Parti Van İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürüttü. 24 yaşında olan Özbey, Van Barosuna kayıtlı avukattır. Bekardır.
Malik ÖZBEY kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malik ÖZBEY kimdir? Malik ÖZBEY kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568353 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568353.aspx
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