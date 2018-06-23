Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan Üçbaş 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Van Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1968 yılında Van'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Van'da tamamladı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde uzun yıllar görev aldı. Son olarak partisinin merkez ilçe başkanlığı görevini yürüttü. Müteahhitlik yapan Üçbaş, evli ve 3 çocuk babası.