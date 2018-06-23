Ramazan Üçbaş 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Van Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.1968 yılında Van'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Van'da tamamladı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde uzun yıllar görev aldı. Son olarak partisinin merkez ilçe başkanlığı görevini yürüttü. Müteahhitlik yapan Üçbaş, evli ve 3 çocuk babası.
Ramazan Üçbaş kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ramazan Üçbaş kimdir? Ramazan Üçbaş kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568354 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568354.aspx
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