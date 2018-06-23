Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rasim Sayğın 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Hür Dava Partisi Van Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Van'da dünyaya geldi. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2010-2014 yılları arası Van Barosunda Yöneticilik yaptı. 2010-2014 yılları arasında Van Valiliği İnsan Hakları Merkezi üyeliği yaptı. 2013 -2018 Yılları arası HÜDA PAR Van İl Başkanlığı görevini sürdürdü. Evli ve 3 çocuk babasıdır.