Rasim Sayğın 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Hür Dava Partisi Van Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.Van'da dünyaya geldi. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2010-2014 yılları arası Van Barosunda Yöneticilik yaptı. 2010-2014 yılları arasında Van Valiliği İnsan Hakları Merkezi üyeliği yaptı. 2013 -2018 Yılları arası HÜDA PAR Van İl Başkanlığı görevini sürdürdü. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Rasim Sayğın kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rasim Sayğın kimdir? Rasim Sayğın kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568355 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568355.aspx
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