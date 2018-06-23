Rasim Sayğın 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Hür Dava Partisi Van Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Van'da dünyaya geldi. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2010-2014 yılları arası Van Barosunda Yöneticilik yaptı. 2010-2014 yılları arasında Van Valiliği İnsan Hakları Merkezi üyeliği yaptı. 2013 -2018 Yılları arası HÜDA PAR Van İl Başkanlığı görevini sürdürdü. Evli ve 3 çocuk babasıdır.