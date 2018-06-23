Mehmet Mehdi OĞUZ 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Hür Dava Partisi Van Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.Van'ın Erciş ilçesinde doğdu. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2005/2011 arası Mustazaf Der Van Başkanlığı yaptı. 2013 yılında HÜDA PAR Kurucu Üyesi olarak görev yaptı. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcılığı, Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2014 yerel seçimlerinde Van Büyük Şehir Belediye Başkan adayı oldu.
Mehmet Mehdi OĞUZ kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mehmet Mehdi OĞUZ kimdir? Mehmet Mehdi OĞUZ kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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