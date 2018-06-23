Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Mehdi OĞUZ 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Hür Dava Partisi Van Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Van'ın Erciş ilçesinde doğdu. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2005/2011 arası Mustazaf Der Van Başkanlığı yaptı. 2013 yılında HÜDA PAR Kurucu Üyesi olarak görev yaptı. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcılığı, Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2014 yerel seçimlerinde Van Büyük Şehir Belediye Başkan adayı oldu.