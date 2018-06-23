Faruk TASAN 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Hür Dava Partisi Van Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Van'da doğdu. 100. Yıl Üniversitesi Otomotiv Teknisyenliği Bölümü mezunu. 2013-2017 Van Per-Der Başkanlığı görevini yaptı. MÜSİAD Van başkan yardımcılığı yaptı. Halen Türkiye Perakendeciler federasyonu yönetim kurulu üyesidir. 2014 yerel seçimlerinde HÜDA PAR Tuşba belediye başkan adayı olmuştur. Evli ve 3 çocuk babasıdır.