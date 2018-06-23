Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Faruk TASAN 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Hür Dava Partisi Van Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Van'da doğdu. 100. Yıl Üniversitesi Otomotiv Teknisyenliği Bölümü mezunu. 2013-2017 Van Per-Der Başkanlığı görevini yaptı. MÜSİAD Van başkan yardımcılığı yaptı. Halen Türkiye Perakendeciler federasyonu yönetim kurulu üyesidir. 2014 yerel seçimlerinde HÜDA PAR Tuşba belediye başkan adayı olmuştur. Evli ve 3 çocuk babasıdır.