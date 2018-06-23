Faruk TASAN 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Hür Dava Partisi Van Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.Van'da doğdu. 100. Yıl Üniversitesi Otomotiv Teknisyenliği Bölümü mezunu. 2013-2017 Van Per-Der Başkanlığı görevini yaptı. MÜSİAD Van başkan yardımcılığı yaptı. Halen Türkiye Perakendeciler federasyonu yönetim kurulu üyesidir. 2014 yerel seçimlerinde HÜDA PAR Tuşba belediye başkan adayı olmuştur. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Faruk TASAN kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Faruk TASAN kimdir? Faruk TASAN kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
Etiketler : Faruk TASAN,Faruk TASAN kimdir,Faruk TASAN hakkında,2018 genel seçimleri,Hür Dava Partisi 2018 Genel Seçimi milletvekili adayları,Hür Dava Partisi 27. dönem milletvekili adayı,
568357 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568357.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER