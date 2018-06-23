Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selim Sivi 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Hür Dava Partisi Van Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1961 yılında Van'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Van'da tamamladı. 1998 yılına kadar memurluk yaptı. 2015 yılından bu yana Mustazaf Der ve Umut Der yöneticiliği yaptı. 2014 yerel seçimlerinde HÜDA PAR İpekyolu belediye başkan adayı oldu. İstanbul HÜDA PAR İl yöneticiliği yaptı. Evli ve 8 çocuk babasıdır.