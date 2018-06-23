Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emre AYCAN 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Hür Dava Partisi Van Bölgesi, 5'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1981 yılında Van'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Van'da tamamladı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri bulunmaktadır. HÜDA PAR il yöneticiliği yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.