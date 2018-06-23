Emre AYCAN 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Hür Dava Partisi Van Bölgesi, 5'nci sıradan millet vekili adayıdır.1981 yılında Van'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Van'da tamamladı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri bulunmaktadır. HÜDA PAR il yöneticiliği yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Emre AYCAN kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Emre AYCAN kimdir? Emre AYCAN kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568359 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568359.aspx
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