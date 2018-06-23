Sezai Temelli 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Van Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.İstanbul'da doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Neriman'dır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. Doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Maliye Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalıştı. İyi düzeyde İngilizce bilen Temelli, evli ve 1 çocuk babasıdır.
Sezai Temelli kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sezai Temelli kimdir? Sezai Temelli kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568360 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568360.aspx
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