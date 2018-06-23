Bedia Özgökçe ERTAN 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Van Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.Van'da doğdu. Baba adı Süleyman, anne adı Hanım'dır. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İnsan Hakları Derneği Van Şubesinin kurucularından olup yönetim kademelerinde görev aldı. Van Bölge Barosu İnsan Hakları Merkezi ve Van Barosu Kadın Hakları Merkezinin kurucularındandır. İyi düzeyde İngilizce ve Kürtçe bilen Ertan, evli ve 3 çocuk annesidir.
Bedia Özgökçe ERTAN kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bedia Özgökçe ERTAN kimdir? Bedia Özgökçe ERTAN kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568361 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568361.aspx
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