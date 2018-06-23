Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat SARISAÇ 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Van Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Van Gürpınar doğumlu olan Murat Sarısaç ilk ve lise öğrenimini Van’da tamamladı. Aksaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. DBP Parti Meclisi üyeliği ve il başkanlığı yaptı.