Murat SARISAÇ 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Van Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.Van Gürpınar doğumlu olan Murat Sarısaç ilk ve lise öğrenimini Van’da tamamladı. Aksaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. DBP Parti Meclisi üyeliği ve il başkanlığı yaptı.
Murat SARISAÇ kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Murat SARISAÇ kimdir? Murat SARISAÇ kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568362 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568362.aspx
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