Muazzez ORHAN 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Van Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.Van Başkale'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Van'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi işletme bölümünde lisan eğitimimi tamamladı. İki yıl Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde usta öğretici olarak görev yaptı. Ziraat bankasında memur olarak görev yaptı. 2002 yılında kamu kurumlarında başlatılan özelleştirme kapsamında Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde çalışmaya devam etti.
Muazzez ORHAN kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muazzez ORHAN kimdir? Muazzez ORHAN kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568363 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568363.aspx
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