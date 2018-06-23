Tayip TEMEL 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Van Bölgesi, 5'nci sıradan millet vekili adayıdır.Tayip Temel, ilk, orta ve lise eğitimini Hakari'de tamamladı. 1999 yılında HADEP gençlik kolları çalışmalarında görev aldı. 2000 yılında Yıl Üniversitesi'ndeki öğrenimini yarıda keserek gazetecilik yapmaya başladı.
Tayip TEMEL kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tayip TEMEL kimdir? Tayip TEMEL kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
Etiketler : Tayip TEMEL,Tayip TEMEL kimdir,Tayip TEMEL hakkında,2018 genel seçimleri,Halkların Demokratik Partisi 2018 Genel Seçimi milletvekili adayları,Halkların Demokratik Partisi 27. dönem milletvekili adayı,
568364 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568364.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER