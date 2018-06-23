Tayip TEMEL 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Van Bölgesi, 5'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Tayip Temel, ilk, orta ve lise eğitimini Hakari'de tamamladı. 1999 yılında HADEP gençlik kolları çalışmalarında görev aldı. 2000 yılında Yıl Üniversitesi'ndeki öğrenimini yarıda keserek gazetecilik yapmaya başladı.