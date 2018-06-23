Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cengiz Çiçek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Van Bölgesi, 6'nci sıradan millet vekili adayıdır.

HADEP, DEHAP Gençlik çalışmalarınsa yer aldı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. KCK operasyonları kapsamında tutuklandı. 2017 yılında İstanbul HDP İl başkanı oldu. Nisan ayında tutuklandı, halen cezaevinde.