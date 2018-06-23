Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mukaddes KARAKOÇ 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Van Bölgesi, 7'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Kırıkkaya köyünde dünyaya geldi. 2014’de HDP İpekyolu ilçe başkanlığı yaptı. Daha sonra çeşitli dönemlerde HDP ilçe örgütlerinde çalışmalarına devam etti. Karakoç, evli 4 çocuk annesidir.