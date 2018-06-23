Mukaddes KARAKOÇ 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Van Bölgesi, 7'nci sıradan millet vekili adayıdır.Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Kırıkkaya köyünde dünyaya geldi. 2014’de HDP İpekyolu ilçe başkanlığı yaptı. Daha sonra çeşitli dönemlerde HDP ilçe örgütlerinde çalışmalarına devam etti. Karakoç, evli 4 çocuk annesidir.
Mukaddes KARAKOÇ kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mukaddes KARAKOÇ kimdir? Mukaddes KARAKOÇ kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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