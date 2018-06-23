Asuman YILMAZER 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Van Bölgesi, 8'nci sıradan millet vekili adayıdır.Van'ın Erciş ilçesinde doğdu. Orta Öğretimini Erciş'te tamamlayan Yılmazer 2009 yılında Van 100. Yıl Üniversitesi'nden mezun oldu. 2011- 2016 yıllarında Van Bostaniçi Kadın Kooperatifi’nde kadın istihdamına yönelik proje geliştirme üzerine çalıştı.
Asuman YILMAZER kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Asuman YILMAZER kimdir? Asuman YILMAZER kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
Etiketler : Asuman YILMAZER,Asuman YILMAZER kimdir,Asuman YILMAZER hakkında,2018 genel seçimleri,Halkların Demokratik Partisi 2018 Genel Seçimi milletvekili adayları,Halkların Demokratik Partisi 27. dönem milletvekili adayı,
568367 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568367.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER