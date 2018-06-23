Asuman YILMAZER 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Van Bölgesi, 8'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Van'ın Erciş ilçesinde doğdu. Orta Öğretimini Erciş'te tamamlayan Yılmazer 2009 yılında Van 100. Yıl Üniversitesi'nden mezun oldu. 2011- 2016 yıllarında Van Bostaniçi Kadın Kooperatifi’nde kadın istihdamına yönelik proje geliştirme üzerine çalıştı.