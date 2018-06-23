Özay İlhan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Van Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.1979 yılı İzmir Kiraz doğumlu olan İlhan, İlk ve Orta Öğrenimimi Kiraz ve Ödemiş'te çeşitli okullarda tamamladı. 1996 yılında Van YYÜ Veteriner Fakültesine girdi. 2002 yılı Mart ayından bu yana serbest veteriner hekimliği yapan İlhan, evli ve bir çocuk babasıdır
Özay İlhan kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Özay İlhan kimdir? Özay İlhan kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568369 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568369.aspx
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