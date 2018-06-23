Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özay İlhan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Van Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1979 yılı İzmir Kiraz doğumlu olan İlhan, İlk ve Orta Öğrenimimi Kiraz ve Ödemiş'te çeşitli okullarda tamamladı. 1996 yılında Van YYÜ Veteriner Fakültesine girdi. 2002 yılı Mart ayından bu yana serbest veteriner hekimliği yapan İlhan, evli ve bir çocuk babasıdır