Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Büyükgümüş 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Yalova Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

17 Mayıs 1990 doğumlu olan Ahmet Büyükgümüş, ilköğretimini memleketi Yalova'da tamamladı. 2009 yılında İstanbul Sosyal Bilimler Lisesinden mezun olan Büyükgümüş, aynı yıl Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümüne girdi. 2014 yılında tamamladığı lisans eğitiminin ardından 2014-2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yüksek lisansını yaptı. Aynı tarihler arasından eş zamanlı olarak da Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Araştırmacı Yetiştirme Programını bitirdi. 2016-2018 yıllarında İngiltere'de SOAS University of London'da akademik araştırmalarına devam etti. "Soğuk Savaş Sonrası NATO" başlıklı teziyle SOAS Uluslararası Siyaset Programından ikinci yüksek lisans derecesini alarak Türkiye’ye döndü ve Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde Doktora eğitimine başladı. SETA Ankara, Kahire ve Washington DC ofislerinde staj programlarına katıldı. Akademik çalışmalarının yanı sıra aynı zamanda da AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları yönetim kurulu üyesi olarak üç dönem çeşitli siyasi görevlerde bulundu. Aynı zamanda Yalova Kent Konseyi yürütme kurulu üyesi ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanlığını yaptı. 11 Mayıs 2018'de yapılan Genel Merkez Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresinde Gençlik Kolları Genel Başkanı seçildi. İngilizce, Fransızca ve orta düzeyde Arapça bilen Ahmet Büyükgümüş, 2015 yılından bu yana Reyyan Büyükgümüş ile evlidir.