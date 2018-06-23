Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meliha Akyol 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Yalova Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1960 yılında İstanbul Eyüp'de dünyaya gelen Meliha Akyol, Trabzon Lisesinden mezun olduktan sonra 1978 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliğini kazandı. 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında 1981 yılında okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Aynı yıl İmam Hatip Lisesi öğretmeni olan babasının tayini nedeniyle tekrar İstanbul'a döndü. 1982 yılında evlenerek Yalova’ya yerleşti. 2001 yılında AK Parti Yalova Kadın Kolları Kurucu Başkanı olarak görev başladı. Bu görevine 2012 yılına kadar devam etti. 2012 yılındaki üniversite affından yararlanarak KTÜ Harita Mühendisliği Bölümüne yeniden kayıt olan Akyol, halen öğrenimine devam ediyor. 2012 yılından 30 Mart 2014 yerel seçimlerine kadar Yalova İl Başkan Yardımcılığı (İl Sekreteri) görevini yürüten Akyol, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Yalova merkez ilçe belediye meclis üyesi seçildi. Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkan Yardımcısı olarak 2 yıl 1. Bölge Sorumlusu olarak görev yapan Akyol, halen İç Anadolu Bölgesi Sorumlusu olarak görev yapmaya devam ediyor. Orta derecede İngilizce bilen Akyol, evli ve 2 çocuk annesidir.