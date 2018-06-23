Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasan Özçelik 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Yalova Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1968 yılında Yalova'da doğan Hasan Özçelik, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü (1994) ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden (2004) mezun oldu. Yüksek Lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Mali İktisat Bilim Dalı (1998) ve Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ekonomik Politik ve İşletmecilik Bilim Dalında (2006) tamamlayan Özçelik, doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalında (2010) tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe Finansman Bilim Dalında ikinci doktorasında tez aşamasında olan Özçelik, İç Denetçi A1 Sertifikası, İç Denetçi A2 Sertifikası ve Kamu Denetçisi Sertifikası (CGAP) sahibidir. 1995 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Murakıp Yardımcısı (1995-1997), Murakıp (1997-2000), Bütçe Finansman ve Denetim Müdür Yardımcısı (2000-2002), İç Denetçi ve İştirakler Koordinasyon Müdürü (2002-2011) ve İETT İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı (2011-2018) olarak görev yapan Özçelik, 2014 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları Yüksek Lisans programında misafir öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) Yönetim Kurulu Üyesi (2010-2011) ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) üyesi olan Özçelik, evli ve üç çocuk babasıdır.