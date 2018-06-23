Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasan Topçular 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Yalova Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

8 Ağustos 1960 Artvin Hopa doğumlu olan Hasan Topçular, liseyi Artvin'de okuduktan sonra iş hayatına atılmak için Almanya'ya gitti. Almanya'da evlendikten sonra ticaret için Yalova'ya geldi. Yalova'ya geldikten sonra parti hayatına ilk adımını ülkü ocaklarında attı. Ocak başkanlığı görevini yaptıktan sonra İl Başkanlığı görevini üstlendi. 21 yıl il başkanlığı görevini yürüttükten sonra 27. dönem milletvekilliği adaylığı için görevinden istifa etti. Topçular, evli ve 2 kız, 2 erkek 4 çocuk babasıdır.