Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Oğuz Berberoğlu 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Yalova Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1980 İstanbul doğumlu olan Ali Oğuz Berberoğlu, ilkokul, ortaokul ve liseyi Yalova'da okudu. Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitiren Berberoğlu, Yalova'da 2003'ten beri mühendislik ve inşaat müteahhitliği alanlarında ticaretle uğraşıyor. 4 dönem MHP Yalova İl teşkilatında il muhasipliği, il sekreterliği, Ar-Ge'den sorumlu il başkan yardımcılığı ve siyasi partilerden sorumlu il başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Berberoğlu, 1 Kasım 2015 seçimlerinde milletvekili adayı oldu. Berberoğlu, evli ve 3 çocuk babası.