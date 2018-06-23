Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mete Örnek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Milliyetçi Hareket Partisi Yalova Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1981 doğumlu olan Mete Örnek, ilk, orta ve lise eğitimini Çınarcık Yalova'nın ilçesinde tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinden 2005 yılında mezun olan Örnek, Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Pazarlama İletişimi bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Siyasal iletişim alanında uzmanlaşan Mete Örnek'in bu alanda yazılmış makaleleri ve "Markalı Konut Projelerinde Pazarlama Stratejileri" isimli tezi bulunuyor. Halen Maltepe Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalında doktora çalışmalarına devam eden Örnek, 2007 yılından itibaren Türkiye'nin önde gelen inşaat gruplarında yöneticilik, kentsel dönüşüm proje geliştirme ve pazarlama alanlarında çalışmalar yaptı.