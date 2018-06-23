Erkan Cabas 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Hür Dava Partisi Yalova Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.1992 Batman Kozluk'ta doğan Erkan Cabas, ilköğrenimini Batman'da tamamladı. Ankara ve İstanbul'da değişik sektörlerde görev yapan Cabas, şu anda tersane sektöründe çalışıyor.
Erkan Cabas kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erkan Cabas kimdir? Erkan Cabas kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568376 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568376.aspx
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