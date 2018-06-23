Mehmet Sait Gökçe 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Hür Dava Partisi Yalova Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1975 Diyarbakır Bismil'de doğan Mehmet Sait Gökçe, ilköğrenimini Bismil'de tamamladı. Asıl mesleği halı dokumacılığı olan Ökçe 6 yıldır tersane sektöründe çalışıyor. Evlidir.