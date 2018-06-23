Mehmet Sait Gökçe 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Hür Dava Partisi Yalova Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.1975 Diyarbakır Bismil'de doğan Mehmet Sait Gökçe, ilköğrenimini Bismil'de tamamladı. Asıl mesleği halı dokumacılığı olan Ökçe 6 yıldır tersane sektöründe çalışıyor. Evlidir.
Mehmet Sait Gökçe kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mehmet Sait Gökçe kimdir? Mehmet Sait Gökçe kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
Etiketler : Mehmet Sait Gökçe,Mehmet Sait Gökçe kimdir,Mehmet Sait Gökçe hakkında,2018 genel seçimleri,Hür Dava Partisi 2018 Genel Seçimi milletvekili adayları,Hür Dava Partisi 27. dönem milletvekili adayı,
568377 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568377.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER