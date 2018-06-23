Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Abdülhamit Demir 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Hür Dava Partisi Yalova Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1988 yılında Diyarbakır'ın Çınar Ağaçsever köyü dünyaya gelen Abdülhamit Demir, ilköğrenimini Diyarbakır'da tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan Demir, Yalova'da tersane sektöründe çalışıyor.