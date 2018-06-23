Abdülhamit Demir 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Hür Dava Partisi Yalova Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.1988 yılında Diyarbakır'ın Çınar Ağaçsever köyü dünyaya gelen Abdülhamit Demir, ilköğrenimini Diyarbakır'da tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan Demir, Yalova'da tersane sektöründe çalışıyor.
Abdülhamit Demir kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Abdülhamit Demir kimdir? Abdülhamit Demir kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568378 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568378.aspx
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