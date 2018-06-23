Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa Lütfi Bal 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Vatan Partisi Yalova Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1958 Yılında Kayseri'de doğan Mustafa Lütfi Bal, ilk ve ortaokulu Ankara'da, liseyi Sakarya'da okudu. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümüne başladı. Burada 2 yıl öğrenim gördükten sonra Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik ve Temel Bilimler bölümüne geçiş yaptı. Öğrencilik yıllarında gençlik hareketi içinde aktif olarak bulundu. 1979 yılında Yalova’ya yerleşti. Askerlik sonrasında Yalova’da ticaretle uğraştı. Daha sonra özel sektörde çeşitli firmalarda yöneticilik yaptı. 2012 yılında Vatan Partisine üye olan Bal, Yalova İl Sekreterliği ve Çiftlikköy İlçe Başkanlığı olmak üzere partinin çeşitli kademelerinde görev aldı.