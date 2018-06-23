Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Begüm Sultan İşbilen 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Vatan Partisi Yalova Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1991 yılında Balıkesir’de doğan Begüm Sultan İşbilen, ilköğretim ve liseyi Bilecik’in Bozüyük ilçesinde okudu. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme bölümüne başladı. 2013-2016 yılları arasında Yalova Üniversitesi Pazarlama Bölümünde öğrenim gördü. Buradan mezun olduktan sonra Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümüne girdi. Halen aynı bölümde öğrenim hayatına devam ediyor. Vatan Partisi’ne 2013 yılında üye olan İşbilen, partiye üye olduğu günden bu yana bulunduğu il, ilçe örgütlerinde çeşitli kademelerde görev aldı.