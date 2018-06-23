Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlhan Yörük 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Vatan Partisi Yalova Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1945 yılında Zonguldak’ta doğan İlhan Yörük, ilk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak'ta tamamladı. 1962 yılında Karabük Tekniker Okulu’na başladı. Ara verip askerlik görevini yerine getirdikten sonra 1970 yılında Karabük Tekniker Okulu'nu bitirip İstanbul Maçka Tekniker Yüksek Okulu’na başladı. 1971 yılında elektrik teknikeri olarak buradan mezun oldu. Emekli olduğu 1988 yılına kadar özel sektörde çeşitli kurumlarda çalıştı. 2009 yılından beri sürekli olarak Çınarcık’ta ikamet eden Yörük, Vatan Partisi’ne 2013 yılında üye oldu ve partinin Çınarcık’ta yürüttüğü çalışmalarda aktif olarak görev aldı.