Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özcan Özel 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1959 Yalova Altınova doğumlu Özcan Özel, Matematik öğretmeni, evli ve iki çocuk babasıdır. İkişer dönem CHP Yalova Merkez ilçe yöneticisi ve il sekreteri, üç dönem de Yalova İl Başkanlığı görevini yürüttü. 2009 ve 2014 yıllarındaki yerel seçimlerde il başkanı olarak görev yaptı. İki kez yapılan Yalova Belediye Başkanlığı seçimlerinde de il başkanı olarak çalışmalarda bulundu.