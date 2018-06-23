Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ertan Şener 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1971 yılında Yalova'da dünyaya gelen Ertan Şener, İTÜ Düzce Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümünü bitirdi. 1987 yılında stajyer olarak başladığı beyaz eşya servisinde 2000 yılından itibaren yönetici olarak görev yapıyor. CHP Yalova'da 4 dönem merkez ilçe başkanlığı, 2 dönem il başkanlığı yaptı. 2009 yerel seçimlerinde Yalova Belediye Başkan adayı oldu. Yalova Belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği yaptı. 5 dönem CHP Kurultay delegesi olan Şener, evli ve iki çocuk babası.