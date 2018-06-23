Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Gürel 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1975 Yalova doğumlu olan Mehmet Gürel, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümünü bitirdi. İstanbul Ticaret Üniversitesinde İşletme yüksek lisansını tamamladı. 2005-2014 yılları arasında YTSO Meclis Üyeliği ve YTSO Meclis Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bir dönem CHP Yalova Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. 2014-2018 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi CHP meclis üyeliği yaptı. Katılım Mühendislik Ltd. Şti'de “Proje Geliştirme, Kentsel Dönüşüm ve Planlama” konularında mühendislik faaliyetlerini yürütüyor. evli ve bir kız çocuğu babasıdır.