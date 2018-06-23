Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlem Ünsel 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Yalova Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1963 Yalova doğumlu olan Ünlem Üstel, ilk, orta, lise eğitimimi Yalova'da tamamladı. 1986 yılında Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun olan Üstel, Yalova'da 650'ye yakın bina projesine imza attı. Yalova'nın ilk belediye başkanı olarak 13 yıl görev yapan Rahmi Üstel'in yeğeni olan Üstel, 57. hükümet döneminde Yalova il yönetiminde Bayındırlık Komisyon Başkanlığı ve daha sonraki yönetimlerde il yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2004 yerel seçimlerinde Yalova Belediye başkan adayı olan Üstel, 7 Haziran 2015 milletvekili seçimlerinde milletvekili adayı oldu. Evli ve bir çocuk babası olan Üstel, halen Yalova'da inşaat mühendisi olarak çalışmaya devam etmektedir.