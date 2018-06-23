Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elif Akyol Tosun 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Yalova Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1983 Yalova doğumlu olan Elif Akyol Tosun, ilk, orta ve lise eğitimimi Yalova'da tamamladı. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdi. 2005 yılında Yalova'da muayenehanesini açan Tosun, 2009'da Özel Atakent Hastanesine geçiş yaptı. 2014 yılının Nisan ayında muayenehanesini kapatan Tosun, evli ve iki çocuk annesi. 2018 yılında İYİ Parti'ye üye olan Tosun, 24 Haziran seçimlerinde Yalova milletvekilliği aday adaylığına başvurdu. Tosun, yapılan yoklama ve genel merkez seçimlerinde Yalova 2. sıra milletvekilliği için uygun görüldü.