Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nur Gemalmaz Ayaz 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Yalova Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Üniversite ve yüksek lisansını Ankara Üniversitesi'nde Biyoloji ve Farmasötik üzerine gerçekleştiren Nur Gemalmaz Ayaz; Viyana Tıp Üniversitesinde Genetik alanında doktora çalışmalarının yanı sıra Viyana Üniversitesinde Siyasal Bilimler alanında master yaptı. Dışişleri Bakanlığı Bregenz Başkonsolosluğunda görev alan Ayaz, kızının kendi dil din ve gelenekleriyle büyümesi için Türkiye'ye dönüş yaptı. Evli ve iki çocuk annesi olan Ayaz, İYİ Parti Yalova bünyesine katıldıktan sonra 24 Haziran milletvekili seçimleri için aday oldu ve Yalova 3. sıra milletvekili adayı gösterildi.