Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bekir Bozdağ 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğdu. Babasının adı Mehmet Duran, annesinin adı Nuriye'dir. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukat olarak çalıştı. 22, 23, 24 ve 26 Dönemlerde Yozgat Milletvekili seçildi. 61. Hükümette Başbakan Yardımcılığı görevini üstlendi. 25 Aralık 2013 tarihinde yapılan revizyon ile Adalet Bakanı olarak görev aldı. AK Parti Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 4. Hükümet'te tekrar Adalet Bakanlığı görevini üstlendi. 65. Hükümette tekrar Başbakan Yardımcılığı ve hükümet sözcülüğü görevini yürütmektedir. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Bozdağ, evli ve 3 çocuk babasıdır.